Зеленський: Щодо кожного суттєвого пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю
Президент Володимир Зеленський за підсумками тижня заявив, що Україна має порозуміння зі світовою більшістю щодо кожного суттєвого для нашої країни пункту.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна та ще розширений формат – сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.
Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал".
Деталі: Зеленський зазначив, що у неділю в Хіросімі Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки".
"Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"! Зустріч із президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із премʼєр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю", - розповів президент.