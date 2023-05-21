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Зеленський: Щодо кожного суттєвого пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 21:21
Зеленський: Щодо кожного суттєвого пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю
Зеленський під час звернення у неділю, фото ОП

Президент Володимир Зеленський за підсумками тижня заявив, що Україна має порозуміння зі світовою більшістю щодо кожного суттєвого для нашої країни пункту.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна та ще розширений формат – сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.

Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал".

Деталі: Зеленський зазначив, що у неділю в Хіросімі Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки".

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"Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"! Зустріч із президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із премʼєр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю", - розповів президент.

Теми: Зеленський
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