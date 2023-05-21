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Зеленский: По каждому существенному пункту есть взаимопонимание с мировым большинством

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 21:21
Зеленский: По каждому существенному пункту есть взаимопонимание с мировым большинством
Зеленский во время обращения в воскресенье, фото ОП

Президент Владимир Зеленский по итогам недели заявил, что Украина имеет взаимопонимание с мировым большинством по каждому существенному для нашей страны пункту.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Завершаем эту очень непростую, но очень важную неделю. В пятницу – Лига арабских государств. Суббота и воскресенье - G7 плюс Украина и еще расширенный формат – семь плюс партнеры, в частности Глобальный Юг, плюс Украина. Интенсивно.

Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира... По каждому существенному для Украины пункту есть взаимопонимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал".

Детали: Зеленский отметил, что в воскресенье в Хиросиме Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки".

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"Украинская тематика – центральная, уважение ко всем украинцам – особенное. Спасибо "Семерке"! Встреча с президентом Байденом – и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии – содержательно. Встреча с президентом Республики Корея – есть потенциал для крепких отношений. Встреча с премьер-министром Канады Трюдо – спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с премьер-министром Японии – будем усиливать сотрудничество", - рассказал президент.

Темы: Зеленский
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