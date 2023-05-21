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В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 22:15
В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги – ЗМІ
карта повітряних тривог станом на 22:33

В Одесі у неділю ввечері під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Джерело: Суспільне, alerts.in.ua, "Думська"

Деталі: Як повідомляють кореспонденти Суспільного, в місті пролунав вибух.

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Як пише "Думська", за попередніми даними, місто атакував безпілотник, працювала ППО.

"Судячи з усього, БПЛА був один, і його успішно збили", - зазначає видання.

У неділю ввечері в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму оголошено повітряну тривогу.

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Теми: Одесаповітряна тривогаЗМІ
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