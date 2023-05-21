Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 22:15
В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги – ЗМІ
карта повітряних тривог станом на 22:33

В Одесі у неділю ввечері під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Джерело: Суспільне, alerts.in.ua, "Думська"

Деталі: Як повідомляють кореспонденти Суспільного, в місті пролунав вибух.

Як пише "Думська", за попередніми даними, місто атакував безпілотник, працювала ППО.

"Судячи з усього, БПЛА був один, і його успішно збили", - зазначає видання.

У неділю ввечері в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму оголошено повітряну тривогу.

Теми: Одесаповітряна тривогаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Одеса
Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених
У готелі Одеси знайшли повішеним військового
СБУ і поліція прийшли з обшуками до "Думської" в Одесі
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: