В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги – ЗМІ
Неділя, 21 травня 2023, 22:15
В Одесі у неділю ввечері під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Джерело: Суспільне, alerts.in.ua, "Думська"
Деталі: Як повідомляють кореспонденти Суспільного, в місті пролунав вибух.
Реклама:
Як пише "Думська", за попередніми даними, місто атакував безпілотник, працювала ППО.
"Судячи з усього, БПЛА був один, і його успішно збили", - зазначає видання.
У неділю ввечері в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму оголошено повітряну тривогу.
ВІДЕО ДНЯ