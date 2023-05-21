В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги – СМИ

карта воздушных тревог по состоянию на 22:33

В Одессе в воскресенье вечером во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Источник: Суспільне, alerts.in.ua, "Думская"

Детали: Как сообщают корреспонденты Суспільного, в городе прогремел взрыв.

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Как пишет "Думская", по предварительным данным, город атаковал беспилотник, работала ПВО.

"Судя по всему, БПЛА был один, и его успешно сбили", - отмечает издание.

В воскресенье вечером в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также традиционно на Луганщине и в оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога.