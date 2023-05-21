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Росіяни обстрілювали у неділю 7 громад Сумщини, пошкоджено будинки

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 23:46
Росіяни обстрілювали у неділю 7 громад Сумщини, пошкоджено будинки
Сумська область

У неділю російські війська здійснили 11 обстрілів у 7 громадах Сумської області, пошкоджено житлові будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом дня ворогом здійснено 11 обстрілів. Зафіксовано (32 вибухи). Обстрілам піддалися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади".

Деталі: Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки.

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи.

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.

Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Теми: Сумська областьвійна
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