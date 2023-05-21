Россияне обстреливали в воскресенье 7 общин Сумщины, повреждены дома
В воскресенье российские войска совершили 11 обстрелов в 7 общинах Сумской области, повреждены жилые дома.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "В течение дня врагом осуществлено 11 обстрелов. Зафиксировано (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская общины".
Детали: Краснопольская община: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
Середино-Будская община: был артиллерийский обстрел - 8 взрывов. Обстрелом повреждены 2 частных жилых дома.
Эсманская община: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).
Шалыгинская община: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
Белопольская община: россияне били из минометов - 2 взрыва.
Миропольская община: осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов). Обстрелом поврежден частный жилой дом.
Глуховская община: был минометный обстрел (3 взрыва).