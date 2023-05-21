На Харківщині підірвався місцевий мешканець
Неділя, 21 травня 2023, 23:54
У с. Кам’янка на Харківщині 61-річний чоловік дістав поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "21 травня у с. Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету.
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Подія трапилась на території приватного домоволодіння.
Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм".