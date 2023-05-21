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На Харьковщине подорвался местный житель

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 23:54
На Харьковщине подорвался местный житель
иллюстративное фото Getty Images

В с. Каменка на Харьковщине 61-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "21 мая в с. Каменка Изюмской громады произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета.

Происшествие произошло на территории частного домовладения.

В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни. Сейчас пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении г. Изюм".

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Темы: Харьковская областьминирование
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