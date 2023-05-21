На Харьковщине подорвался местный житель

В с. Каменка на Харьковщине 61-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "21 мая в с. Каменка Изюмской громады произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета.

Происшествие произошло на территории частного домовладения.

В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни. Сейчас пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении г. Изюм".