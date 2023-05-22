Сили оборони Херсона повідомили, а згодом видалили пост про збиття Су-35
Понеділок, 22 травня 2023, 00:23
Сили протиповітряної оборони України ввечері 21 травня збили російський винищувач Су-35.
Оновлено. Згодом Плетенчук видалив із соцмережі повідомлення про збиття силами ППО російського винищувача Су-35.
Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook
Пряма мова: "Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним. ППО – сила!".
Деталі: Наразі командування Повітряних сил ЗСУ офіційно не підтвердило збиття ворожого винищувача.
Довідково. Су-35 – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Літак розроблений в ДКБ Сухого, є удосконаленою версією Су-27.