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Сили оборони Херсона повідомили, а згодом видалили пост про збиття Су-35

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 00:23
Сили оборони Херсона повідомили, а згодом видалили пост про збиття Су-35
СУ-35, ФОТО РИА НОВОСТИ

Сили протиповітряної оборони України ввечері 21 травня збили російський винищувач Су-35.

Оновлено. Згодом Плетенчук видалив із соцмережі повідомлення про збиття силами ППО російського винищувача Су-35.

Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook

Пряма мова: "Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним. ППО – сила!".

Деталі: Наразі командування Повітряних сил ЗСУ офіційно не підтвердило збиття ворожого винищувача.

Довідково. Су-35 – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Літак розроблений в ДКБ Сухого, є удосконаленою версією Су-27. 

Теми: ППОРосія
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