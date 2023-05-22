Силы обороны Херсона сообщили, а позже удалили пост о сбитии Су-35
Понедельник, 22 мая 2023, 00:23
Силы противовоздушной обороны Украины вечером 21 мая сбили российский истребитель Су-35.
Обновлено. Позже Плетенчук удалил из соцсети сообщение о сбитии силами ПВО российского истребителя Су-35.
Источник: начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в Facebook
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Прямая речь: "Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – сила!".
Детали: На данный момент командование Воздушных сил ВСУ официально не подтвердило сбитие вражеского истребителя.
Справка. Су-35 – российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет разработан в ГКБ Сухого, является усовершенствованной версией Су-27.
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