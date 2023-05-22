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Силы обороны Херсона сообщили, а позже удалили пост о сбитии Су-35

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 00:23
Силы обороны Херсона сообщили, а позже удалили пост о сбитии Су-35
СУ-35, ФОТО РИА НОВОСТИ

Силы противовоздушной обороны Украины вечером 21 мая сбили российский истребитель Су-35.

Обновлено. Позже Плетенчук удалил из соцсети сообщение о сбитии силами ПВО российского истребителя Су-35.

Источник: начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в Facebook

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Прямая речь: "Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – сила!".

Детали: На данный момент командование Воздушных сил ВСУ официально не подтвердило сбитие вражеского истребителя.

Справка. Су-35 – российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет разработан в ГКБ Сухого, является усовершенствованной версией Су-27.

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Темы: ПВОРосcия
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