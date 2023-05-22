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В окупованому Сімферополі пропало світло

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 01:33
В окупованому Сімферополі пропало світло
Фото з Telegram "ЧП/Крым"

Ввечері 21 травня частина мешканців міста Сімферополь у захопленому Криму залишилася без електроенергії, окупанти говорять, що причиною знеструмлення стали "порушення на лінії".

Джерело: "Крымэнергоинформ" у Telegram, "ЧП/Крым" у Telegram

Дослівно: "21 травня о 22:49 внаслідок технологічного порушення на лінії 110 кВ було частково знеструмлено абонентів у м. Сімферополі. Відключене навантаження склало 42 МВт. Працівники ГУП РК "Крименерго" відновлюють енергопостачання міста".

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Деталі: Згодом в "Крименерго" заявили, що енергетики повертають електроенергію в будинки Сімферополя.

"Енергетики заживили більшу частину споживачів – східну частину Сімферополя, с. Трудове, Біле, Живописне. Роботи будуть закінчені в найкоротші терміни", – повідомили там.

Теми: Сімферопольелектроенергія
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