В оккупированном Симферополе пропал свет

Вечером 21 мая часть жителей города Симферополь в захваченном Крыму осталась без электроэнергии, оккупанты говорят, что причиной обесточивания стали "нарушения на линии".

Источник: "Крымэнергоинформ" в Telegram, "ЧП/Крым" в Telegram

Дословно: "21 мая в 22:49 в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были частично обесточены абоненты в г. Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Работники ГУП РК "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение города".

Детали: Позже в "Крымэнерго" заявили, что энергетики возвращают электроэнергию в дома Симферополя.

"Энергетики запитали большую часть потребителей – восточную часть Симферополя, с. Трудовое, Белое, Живописное. Работы будут закончены в кратчайшие сроки", – сообщили там.