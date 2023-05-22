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У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 02:15
У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області
Пожежа у Бєлгородській області. Фото з Telegram-каналу "Baza"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков пізно ввечері 21 травня заявив, що квадрокоптер скинув вибухівку на адміністративну будівлю у селі Головчине.

Джерело: Гладков у Telegram 

Пряма мова: "Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому (губернатор опублікував повідомлення о 23:21 – ред.) з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах".

Деталі: За словами Гладкова, попередньо постраждалих немає.

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Теми: Росіябезпілотникипожежа
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