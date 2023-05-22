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В РФ заявили об атаке квадрокоптера на админздание в Белгородской области

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 02:15
В РФ заявили об атаке квадрокоптера на админздание в Белгородской области
Пожар в Белгородской области РФ. Фото из Telegram-канала "Baza"

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков поздно вечером 21 мая заявил, что квадрокоптер сбросил взрывчатку на административное здание в селе Головчино.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "Чрезвычайное происшествие в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад (губернатор опубликовал сообщение в 23:21 – ред.) с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша".

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Детали: По словам Гладкова, предварительно пострадавших нет.

Темы: Росcиябеспилотникипожар
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