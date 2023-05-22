Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 04:25
У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ
Місто Дніпро. Фото з вікіпедії

Вночі 22 травня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне" о 02:54.

Близько 03:30 у Дніпрі знову пролунали вибухи, повідомило "Суспільне".

Міський голова Борис Філатов закликав мешканців міста нічого не знімати і не публікувати. 

За інформацією "Дзеркала тижня", у Дніпрі пролунало щонайменше 40 вибухів.

Доповнено о 04:25. "Дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом", – написав у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпровибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
Біля Дніпра знищили 2 ворожі безпілотники
Збували наркотики у прифронтових районах: у Дніпрі викрили потужний синдикат
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: