У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ
Понеділок, 22 травня 2023, 04:25
Вночі 22 травня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне" у Telegram
Деталі: У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне" о 02:54.
Близько 03:30 у Дніпрі знову пролунали вибухи, повідомило "Суспільне".
Міський голова Борис Філатов закликав мешканців міста нічого не знімати і не публікувати.
За інформацією "Дзеркала тижня", у Дніпрі пролунало щонайменше 40 вибухів.
Доповнено о 04:25. "Дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом", – написав у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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