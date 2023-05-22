У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ

Вночі 22 травня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне" о 02:54.

Близько 03:30 у Дніпрі знову пролунали вибухи, повідомило "Суспільне".

Міський голова Борис Філатов закликав мешканців міста нічого не знімати і не публікувати.

За інформацією "Дзеркала тижня", у Дніпрі пролунало щонайменше 40 вибухів.

Доповнено о 04:25. "Дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом", – написав у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.