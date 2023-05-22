В Днепре прогремели взрывы – СМИ

Ночью 22 мая во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" в Telegram

Детали: В Днепре слышны звуки взрывов, сообщило "Суспільне" в 02:54.

Около 03:30 в Днепре снова прогремели взрывы, сообщило "Суспільне".

Городской голова Борис Филатов призвал жителей города ничего не снимать и не публиковать.

По информации "Зеркала недели", в Днепре прогремело не менее 40 взрывов.

Дополнено в 04:25. "Благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже", – написал в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.