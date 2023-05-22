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Окупанти скоротили до 10 днів термін підготовки російських зеків – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 06:58
Окупанти скоротили до 10 днів термін підготовки російських зеків – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Загарбники скоротили до 10 днів підготовку російських в'язнів, табір яких знаходиться в Старобількому районі Луганщини.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На тлі значних втрат живої сили російське військове керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області".

Деталі: За інформацією Генштабу, раніше до табору на Луганщині привезли з російських місць позбавлення волі близько 1000 осіб поповнення. На їхню підготовку окупанти планували витратити 4 тижні, однак термін скоротили до 10 днів.

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Теми: ГенштабЗбройні силиокупація
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