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Оккупанты сократили до 10 дней срок подготовки российских зэков – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 06:58
Оккупанты сократили до 10 дней срок подготовки российских зэков – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Захватчики сократили до 10 дней подготовку российских заключенных, лагерь которых находится в Старобельском районе Луганщины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На фоне значительных потерь живой силы российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области".

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Детали: По информации Генштаба, ранее в лагерь на Луганщине привезли из российских мест лишения свободы около 1000 человек пополнения. На их подготовку оккупанты планировали потратить 4 недели, однако срок сократили до 10 дней.

Темы: ГенштабВооруженные силыоккупация
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