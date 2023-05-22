Оккупанты сократили до 10 дней срок подготовки российских зэков – Генштаб

Захватчики сократили до 10 дней подготовку российских заключенных, лагерь которых находится в Старобельском районе Луганщины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На фоне значительных потерь живой силы российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области".

Реклама:

Детали: По информации Генштаба, ранее в лагерь на Луганщине привезли из российских мест лишения свободы около 1000 человек пополнения. На их подготовку оккупанты планировали потратить 4 недели, однако срок сократили до 10 дней.