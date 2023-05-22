Захисники за добу знищили 720 окупантів та 20 ворожих артсистем
Понеділок, 22 травня 2023, 08:06
Втрати Росії у війні проти України сягнули 203 880 військових, 7 407 ББМ та 3 785 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків − 3 785 (+2) од,
- бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,
- артилерійських систем − 3 278 (+20) од,
- РСЗВ – 565 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+1) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,
- крилатих ракет − 1 011 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,
- спеціальної техніки − 427 (+2) од.
Дані уточнюються.
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