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Захисники за добу знищили 720 окупантів та 20 ворожих артсистем

Понеділок, 22 травня 2023, 08:06
Захисники за добу знищили 720 окупантів та 20 ворожих артсистем
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 203 880 військових, 7 407 ББМ та 3 785 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,  
  • танків − 3 785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,
  • артилерійських систем − 3 278 (+20) од,
  • РСЗВ – 565 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+1) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,
  • крилатих ракет − 1 011 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,
  • спеціальної техніки − 427 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявійна
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