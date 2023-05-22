Защитники за сутки уничтожили 720 оккупантов и 20 вражеских артсистем
Понедельник, 22 мая 2023, 08:06
Потери России в войне против Украины достигли 203 880 военных, 7 407 ББМ и 3 785 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 203 880 (+720) человек ликвидировано,
- танков − 3 785 (+2) ед,
- боевых бронированных машин − 7 407 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 3 278 (+20) ед,
- РСЗО − 565 (+1) ед,
- средств ПВО − 327 (+0) ед,
- самолетов − 309 (+1) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 830 (+8) ед,
- крылатых ракет − 1 011 (+0),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 129 (+14) ед,
- специальной техники − 427 (+2) ед.
Данные уточняются.
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