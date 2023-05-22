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Защитники за сутки уничтожили 720 оккупантов и 20 вражеских артсистем

Понедельник, 22 мая 2023, 08:06
Защитники за сутки уничтожили 720 оккупантов и 20 вражеских артсистем
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 203 880 военных, 7 407 ББМ и 3 785 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 203 880 (+720) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 785 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 407 (+9) ед,
  • артиллерийских систем − 3 278 (+20) ед,
  • РСЗО − 565 (+1) ед,
  • средств ПВО − 327 (+0) ед,
  • самолетов − 309 (+1) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 830 (+8) ед,
  • крылатых ракет − 1 011 (+0),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 129 (+14) ед,
  • специальной техники − 427 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcиявойна
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