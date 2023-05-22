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Окупанти за добу убили 3 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 11:27
Окупанти за добу убили 3 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Наслідки російських ударів по Донеччині у травні. Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше 3 людини загинули та ще 6 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької та Херсонської областей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини − в Авдіївці та Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення". 

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Фото з Telegram Павла Кириленка

Деталі: Згодом Кириленко повідомив, що Авдіївку росіяни обстріляли 9 разів, у тому числі касетними боєприпасами, у результаті чого 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено будинки та територію АКХЗ. Також 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади.  

 
Фото з Telegram Павла Кириленка

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовому Яру, там також пошкоджені 6 будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку окупанти пошкодили 8 будинків, адмінбудівлю та школу, а зранку двома ракетами росіяни поцілили на територію шахти і в Пункт незламності − минулося без жертв.

У Нью-Йорку поранена 1 людина, пошкоджені 3 будинки. У Никифорівці Соледарської громади росіяни зруйнували крамницю, пошкодили 4 приватних і 3 багатоквартирні будинки.  

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Фото з Telegram Павла Кириленка

Ще одна людина в результаті російських обстрілів загинула на Херсонщині.

За словами Прокудіна, минулої доби росіяни гатили по області 57 разів, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, Херсон загарбники обстріляли 4 рази (22 снаряди).

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійнажертви
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