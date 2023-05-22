Оккупанты за сутки убили 3 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Последствия российских ударов по Донецкой области в мае. Фото из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере 3 человека погибли и еще 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 21 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области − в Авдеевке и Часовом Яру. Еще 6 человек в области получили ранения".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Детали: Позже Кириленко сообщил, что Авдеевку россияне обстреляли 9 раз, в том числе кассетными боеприпасами, в результате чего 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены дома и территория АКХЗ. Также 1 человек ранен в Георгиевке Марьинской общины.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО

На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовом Яру, там также повреждены 6 домов и 2 промышленных здания. В Торецке оккупанты повредили 8 домов, админздание и школу, а утром двумя ракетами россияне попали на территорию шахты и в Пункт несокрушимости − обошлось без жертв.

В Нью-Йорке ранен 1 человек, повреждены 3 дома. В Никифоровке Соледарской общины россияне разрушили магазин, повредили 4 частных и 3 многоквартирных дома.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Еще один человек в результате российских обстрелов погиб на Херсонщине.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки россияне били по области 57 раз, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, Херсон захватчики обстреляли 4 раза (22 снаряда).

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района.