Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ створює "елітну" авіаційну групу для атак на Україну − британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 09:29
РФ створює елітну авіаційну групу для атак на Україну − британська розвідка
Російський винищувач. Фото structure.mil.ru

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над територією України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Реклама:

Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.

Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британське розвідувальне відомство повідомляло, що РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні, частіше залучаючи неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати.

Теми: Росіявинищувачіавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: