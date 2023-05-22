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РФ створює "елітну" авіаційну групу для атак на Україну − британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 09:29
РФ створює елітну авіаційну групу для атак на Україну − британська розвідка
Російський винищувач. Фото structure.mil.ru

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над територією України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.

Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британське розвідувальне відомство повідомляло, що РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні, частіше залучаючи неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати.

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Теми: Росіявинищувачіавіавійна
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