РФ створює "елітну" авіаційну групу для атак на Україну − британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над територією України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Реклама:

Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.

Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британське розвідувальне відомство повідомляло, що РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні, частіше залучаючи неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати.