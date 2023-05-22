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РФ создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 09:29
РФ создает элитную авиационную группу для атак на Украину − британская разведка
Российский истребитель. Фото structure.mil.ru

Разведка Великобритании сообщила, что Россия, вероятно, создает новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над территорией Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, в состав подразделения могут войти как минимум одна эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

Такое сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям, добавили в разведке.

Ведомство со ссылкой на российские СМИ отмечает, что Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

"Создание группы демонстрирует, как Россия оценивает свои регулярные военно-воздушные эскадрильи, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинской линии фронта", – говорится в сообщении.

Накануне британское разведывательное ведомство сообщало, что РФ изменила тактику ракетных ударов по Украине, став чаще применять невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты.

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Темы: Росcияистребителиавиавойна
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