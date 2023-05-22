Військовий моряк корегував удари фосфором по Миколаївщині: затримано зрадника

Служба безпеки України затримала на Миколаївщині військового моряка, який зливав росіянам інформацію про наслідки ударів фосфорними боєприпасами, РСЗВ та дронами.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

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Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed.

Офіс генпрокурора повідомляє, що зрадник є військовослужбовцем однієї з військових частин ЗСУ та матросом.

Чоловіка затримали під час виконання завдання окупантів. Розвідувальну інформацію він передавав російській спецслужбі через месенджер. Під час обшуку в нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

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За інформацією СБУ, отримані розвіддані росіяни використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.