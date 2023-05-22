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Военный моряк корректировал удары фосфором по Николаевской области: задержан предатель

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 мая 2023, 11:10
Военный моряк корректировал удары фосфором по Николаевской области: задержан предатель
Фото: сбу

Служба безопасности Украины задержала на Николаевщине военного моряка, который сливал россиянам информацию о последствиях ударов фосфорными боеприпасами, РСЗО и дронами. 

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба СБУ

Детали: По информации следствия, мужчина объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался обнаружить склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства.

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Кроме того, злоумышленник передавал оккупантам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed.

Офис генпрокурора сообщает, что предатель является военнослужащим одной из воинских частей ВСУ и матросом.

Предателя задержали во время выполнения задания оккупантов. Разведывательную информацию он передавал российской спецслужбе через мессенджер. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

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По информации СБУ, полученные разведданные россияне использовали для подготовки новых и проведения повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Мужчине сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

 
 
 
 

Темы: Николаевская областьСБУморякипрокуратура
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