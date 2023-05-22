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Навчання українських пілотів F-16 уже почалися − Боррель

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 11:42
Навчання українських пілотів F-16 уже почалися − Боррель
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне з Getty Images

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що передача винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Боррель привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, додавши, що Сили оборони країни їх потребують.

"Навчання пілотів вже почалися, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні цю зброю (F-16 – ред.)", – наголосив він.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

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Теми: винищувачідопомога УкраїніЄС
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