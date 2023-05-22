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Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 11:42
Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель
Истребители F-16. Фото иллюстративное с Getty Images

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что передача истребителей F-16 в Украину начнется в ближайшее время.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Боррель приветствовал принятие решения о передаче современных истребителей Украине, добавив, что Силы обороны страны в них нуждаются.

"Обучение пилотов уже началось, и я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это оружие (F-16. – Ред.)", – подчеркнул он.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Президент Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.

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Темы: истребителипомощь УкраинеЕС
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