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Лукашенко їде до Путіна, щоб обговорити "проблеми у відносинах"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 травня 2023, 11:58
Лукашенко їде до Путіна, щоб обговорити проблеми у відносинах
Лукашенко на зустрічі з послом, скрін з відео Белта

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться у середу в Москві з Володимиром Путіним, щоб обговорити "проблеми, яких взагалі не має бути, у відносинах".

Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з послом Білорусі у Росії Дмитром Крутим

Пряма мова: "Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах між країнами - ред.). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких узагалі не повинно бути в наших відносинах".

Деталі: Лукашенко додав, що зазвичай зустрічається з Путіним "не для того, щоб подивитися один на одного, хоча це теж важливо". На його думку, мають значення настрої президентів.

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Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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