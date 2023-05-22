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Лукашенко едет к Путину, чтобы обсудить "проблемы в отношениях"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 мая 2023, 11:58
Лукашенко едет к Путину, чтобы обсудить проблемы в отношениях
Лукашенко на встрече с послом, скрин с видео Белта

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко встретится в среду в Москве с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "проблемы, которых вообще не должно быть, в отношениях".

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым

Прямая речь: "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях между странами - ред). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях".

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Детали: Лукашенко добавил, что обычно встречается с Путиным "не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя это тоже важно". По его мнению, имеют значение настроения президентов.

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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