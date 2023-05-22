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Окупанти обстріляли Херсонщину: загинув чоловік

Альона Мазуренко Понеділок, 22 травня 2023, 13:54
Окупанти обстріляли Херсонщину: загинув чоловік
ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Через ворожі обстріли по Станіславу у Херсонській області загинув 45-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської області Олександр Прокудін

Дослівно: "Через ворожі удари по Станіславу травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік.

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Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці".

Деталі: Також, за словами Прокудіна, через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.

Він також повідомив, що Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації, – вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби.

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Глава області повідомив, що один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.

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