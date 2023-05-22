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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина

Алена МазуренкоПонедельник, 22 мая 2023, 13:54
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина
ФОТО С ВИКИПЕДИИ

Из-за вражеских обстрелов по Станиславу в Херсонской области погиб 45-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской области Александр Прокудин

Дословно: "Из-за вражеских ударов по Станиславу травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина.

Во время обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из осколков снаряда попал ему в сердце, из-за чего местный житель погиб на месте".

Детали: Также, по словам Прокудина, из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома.

Он также сообщил, что Кизомыс продолжает страдать от ударов российской авиации, - ночью на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы.

Глава области сообщил, что один дом разрушен до основания, еще два - повреждены. Пострадавших среди местных нет.

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