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Жителі окупованого Маріуполя спалили російський прапор – міськрада

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 14:26
Жителі окупованого Маріуполя спалили російський прапор – міськрада
скриншот

У тимчасово окупованому Маріуполі жителі міста спалили на пляжі прапор держави-агресора.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Жителі міста спалили на пляжі російський прапор. Цією акцією вони показали, що маріупольці не бажають жити під владою окупантів. Вони прагнуть повернутися до України! Бо це наша Батьківщина, наш спільний дім!".

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Деталі: Походження відео та інші подробиці не повідомляються.

Теми: Маріупольокупаціявійна
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