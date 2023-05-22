Жители оккупированного Мариуполя сожгли российский флаг – горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе жители города сожгли на пляже флаг государства-агрессора.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Жители города сожгли на пляже российский флаг. Этой акцией они показали, что мариупольцы не желают жить под властью оккупантов. Они стремятся вернуться в Украину! Потому что это наша Родина, наш общий дом!".

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Детали: Происхождение видео и другие подробности не сообщаются.