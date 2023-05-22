Королівська бригада знищила ударний гелікоптер РФ: "Крокодила" зупинила "Ігла"

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у понеділок знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

Джерело: пресслужба 24 ОМБр

Дослівно: "Силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24.

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"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Деталі: Вказано, що після влучання ворожий гелікоптер впав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.