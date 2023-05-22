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Королевская бригада уничтожила ударный вертолет РФ: "Крокодила" остановила "Игла"

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 15:05
Королевская бригада уничтожила ударный вертолет РФ: Крокодила остановила Игла

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила в понедельник уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в Донецкой области.

Источник: пресс-служба 24 ОМБр

Дословно: "Силами и средствами Королевской бригады, был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24.

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"Крокодил" противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью Йорк, что в Донецкой области, когда точным выстрелом из ПЗРК "Игла" был остановлен стрелком-зенитчиком зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Данила.

Детали: Указано, что после попадания вражеский вертолет упал на подконтрольной врагу территории вблизи временно оккупированной Горловки.

Темы: Донецкая область
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