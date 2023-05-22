Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розслідувачі знайшли у пропагандиста Соловйова таємну сім'ю з дітьми, що народилися в США

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 16:14
Розслідувачі знайшли у пропагандиста Соловйова таємну сім'ю з дітьми, що народилися в США
Фото:

Російський пропагандист Володимир Соловйов має коханку із двома дітьми, які народилися у США.

Джерело: російська редакція "The Insider", команда Навального

Деталі: Розслідувачі із "Фонду Навального" дізналися, що у Соловйова є таємна сім’я із баскетболісткою Світланою Абросімовою. У спортсменки є 650-метрова вілла в Сочі за півмільярда рублів. Проте цю інформацію видалили із даних російського реєстру. Поряд із цим будинком розташувалися, також засекречені, будинок дружини генерала Сергія Суровікіна, будинок сина секретаря Радбезу Російської Федерації, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ.

Реклама:
 
Один із цих будинків належить Світлані Абросімовій

Абросімова, як стверджують розслідувані, є коханкою Соловйова, який офіційно одружений і має 8 дітей від різних шлюбів. Ця інформація підтверджується їхніми спільними поїздками і відвідинами лікарів.

 
Соловйов і Абросімова

У 2017 році Абросімова народила двох доньок у США і в офіційних даних їхнє по батькові - Володимирівни. Також американський паспорт є і в самої баскетболістки.

 

Наявність коханки у Соловйова також підтвердили неназвані співрозмовники в оточенні пропагандиста.

ВІДЕО ДНЯ
 

Дослівно: "Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова і нам все підтвердили - у нього дійсно давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в тому самому суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросімовою на публіці небагато, але донині він коментує її ігри в баскетбол, кличе в ефіри і репостить пости в соцмережах".

Передісторія:

У березні 2022 року ЗМІ повідомляли, що Італія заморозила дві вілли російського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 мільйонів євро.

Теми: пропагандаСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
пропаганда
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: