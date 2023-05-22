Розслідувачі знайшли у пропагандиста Соловйова таємну сім'ю з дітьми, що народилися в США

Російський пропагандист Володимир Соловйов має коханку із двома дітьми, які народилися у США.

Джерело: російська редакція "The Insider", команда Навального

Деталі: Розслідувачі із "Фонду Навального" дізналися, що у Соловйова є таємна сім’я із баскетболісткою Світланою Абросімовою. У спортсменки є 650-метрова вілла в Сочі за півмільярда рублів. Проте цю інформацію видалили із даних російського реєстру. Поряд із цим будинком розташувалися, також засекречені, будинок дружини генерала Сергія Суровікіна, будинок сина секретаря Радбезу Російської Федерації, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ.

Один із цих будинків належить Світлані Абросімовій

Абросімова, як стверджують розслідувані, є коханкою Соловйова, який офіційно одружений і має 8 дітей від різних шлюбів. Ця інформація підтверджується їхніми спільними поїздками і відвідинами лікарів.

Соловйов і Абросімова

У 2017 році Абросімова народила двох доньок у США і в офіційних даних їхнє по батькові - Володимирівни. Також американський паспорт є і в самої баскетболістки.

Наявність коханки у Соловйова також підтвердили неназвані співрозмовники в оточенні пропагандиста.

Дослівно: "Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова і нам все підтвердили - у нього дійсно давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в тому самому суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросімовою на публіці небагато, але донині він коментує її ігри в баскетбол, кличе в ефіри і репостить пости в соцмережах".

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Передісторія:

У березні 2022 року ЗМІ повідомляли, що Італія заморозила дві вілли російського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 мільйонів євро.