Расследователи нашли у пропагандиста Соловьева тайную семью с детьми, родившимися в США

Российский пропагандист Владимир Соловьев имеет любовницу с двумя детьми, которые родились в США.

Источник: российская редакция "The Insider", команда Навального

Детали: Расследователи из "Фонда Навального" узнали, что у Соловьева есть тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой. У спортсменки есть 650-метровая вилла в Сочи за полмиллиарда рублей. Однако эту информацию удалили из данных российского реестра. Рядом с этим домом расположились, также засекреченные, дом жены генерала Сергея Суровикина, дом сына секретаря Совбеза Российской Федерации, а также вилла экс-руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ.

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Один из этих домов принадлежит Светлане Абросимовой

Абросимова, как утверждают расследователи, является любовницей Соловьева, который официально женат и имеет 8 детей от разных браков. Эта информация подтверждается их совместными поездками и посещениями врачей.

Соловйов і Абросімова

В 2017 году Абросимова родила двух дочерей в США и в официальных данных их отчество - Владимировны. Также американский паспорт есть и у самой баскетболистки.

Наличие любовницы у Соловьева также подтвердили неназванные собеседники в окружении пропагандиста.

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Дословно: "Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева и нам все подтвердили - у него действительно давно есть секретная семья, двое детей и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий Соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует ее игры в баскетбол, зовет в эфиры и репостит посты в соцсетях".

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