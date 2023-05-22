Расследователи нашли у пропагандиста Соловьева тайную семью с детьми, родившимися в США
Российский пропагандист Владимир Соловьев имеет любовницу с двумя детьми, которые родились в США.
Источник: российская редакция "The Insider", команда Навального
Детали: Расследователи из "Фонда Навального" узнали, что у Соловьева есть тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой. У спортсменки есть 650-метровая вилла в Сочи за полмиллиарда рублей. Однако эту информацию удалили из данных российского реестра. Рядом с этим домом расположились, также засекреченные, дом жены генерала Сергея Суровикина, дом сына секретаря Совбеза Российской Федерации, а также вилла экс-руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ.
Абросимова, как утверждают расследователи, является любовницей Соловьева, который официально женат и имеет 8 детей от разных браков. Эта информация подтверждается их совместными поездками и посещениями врачей.
В 2017 году Абросимова родила двух дочерей в США и в официальных данных их отчество - Владимировны. Также американский паспорт есть и у самой баскетболистки.
Наличие любовницы у Соловьева также подтвердили неназванные собеседники в окружении пропагандиста.
Дословно: "Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева и нам все подтвердили - у него действительно давно есть секретная семья, двое детей и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий Соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует ее игры в баскетбол, зовет в эфиры и репостит посты в соцсетях".
Предыстория:
- В марте 2022 года СМИ сообщали, что Италия заморозила две виллы российского олигарха Владимира Соловьева стоимостью 8 миллионов евро.