Армія дронів: Федоров показав, як працює секретний "літак-бомбер"

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав роботу безпілотника по ворожій артилерійській установці.

Джерело: Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги.

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На відео бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр майстерно знищують ним гармату-гаубицю Д-20".

Деталі: Федоров показав відео зі знищенням військової техніки.

Він подякував усім, хто підтримує Армію дронів через UNITED24 та на головному екрані Дії, бо "кожен донат наближає перемогу та зберігає життя наших героїв".