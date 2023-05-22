Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія дронів: Федоров показав, як працює секретний "літак-бомбер"

Олена РощінаПонеділок, 22 травня 2023, 17:55
Армія дронів: Федоров показав, як працює секретний літак-бомбер
"Літак-бомбер" у роботі, скриншот із відео

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав роботу безпілотника по ворожій артилерійській установці.  

Джерело: Михайло Федоров у Telegram 

Пряма мова: "Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги.

Реклама:

На відео бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр майстерно знищують ним гармату-гаубицю Д-20". 

Деталі: Федоров показав відео зі знищенням військової техніки. 

Він подякував усім, хто підтримує Армію дронів через UNITED24 та на головному екрані Дії, бо "кожен донат наближає перемогу та зберігає життя наших героїв".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: безпілотникизброяФедороввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
безпілотники
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: