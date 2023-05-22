Армия дронов: Федоров показал, как работает секретный "самолет-бомбер"
Понедельник, 22 мая 2023, 17:55
Вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал работу беспилотника по вражеской артиллерийской установке.
Источник: Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь: "Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы.
На видео бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20".
Детали: Федоров показал видео с уничтожением военной техники.
Он поблагодарил всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране Дії, потому что "каждый донат приближает победу и сохраняет жизни наших героев".
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