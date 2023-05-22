Армия дронов: Федоров показал, как работает секретный "самолет-бомбер"

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал работу беспилотника по вражеской артиллерийской установке.

Источник: Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы.

На видео бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20".

Детали: Федоров показал видео с уничтожением военной техники.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране Дії, потому что "каждый донат приближает победу и сохраняет жизни наших героев".