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Армия дронов: Федоров показал, как работает секретный "самолет-бомбер"

Елена РощинаПонедельник, 22 мая 2023, 17:55
Армия дронов: Федоров показал, как работает секретный самолет-бомбер
"Самолет-бомбер" в работе, скриншот с видео

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал работу беспилотника по вражеской артиллерийской установке.  

Источник: Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы.

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На видео бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20". 

Детали: Федоров показал видео с уничтожением военной техники. 

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Он поблагодарил всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране Дії, потому что "каждый донат приближает победу и сохраняет жизни наших героев".

Темы: беспилотникиоружиеФедороввойна
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