На Донеччині знищили російський польовий склад із боєприпасами
Понеділок, 22 травня 2023, 18:18
Українські бійці-прикордонники та десантники ліквідували ворожий польовий склад у Донецькій області і вантажівку окупантів.
Джерело: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)
Деталі: Держприкордонслужба повідомляє, що на Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів.
"Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка!", – додає ДПСУ.
На доказ опубліковано фотографії з місця подій.