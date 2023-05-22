На Донеччині знищили російський польовий склад із боєприпасами

Знищення ворожого складу на Донеччині, фото ДПСУ

Українські бійці-прикордонники та десантники ліквідували ворожий польовий склад у Донецькій області і вантажівку окупантів.

Джерело: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Деталі: Держприкордонслужба повідомляє, що на Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів.

"Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка!", – додає ДПСУ.

На доказ опубліковано фотографії з місця подій.