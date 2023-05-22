Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині знищили російський польовий склад із боєприпасами

Олена РощінаПонеділок, 22 травня 2023, 18:18
На Донеччині знищили російський польовий склад із боєприпасами
Знищення ворожого складу на Донеччині, фото ДПСУ

Українські бійці-прикордонники та десантники ліквідували ворожий польовий склад у Донецькій області і вантажівку окупантів.

Джерело: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Деталі: Держприкордонслужба повідомляє, що на Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів.

"Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка!", – додає ДПСУ.

На доказ опубліковано фотографії з місця подій. 

 
 

Теми: Донецька областьвійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Донецька область
Здавала росіянам позиції на захід від Бахмута: на Донеччині викрили зрадницю
Королівська бригада знищила ударний гелікоптер РФ: "Крокодила" зупинила "Ігла"
Окупанти за добу убили 3 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: