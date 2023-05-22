В Донецкой области уничтожили российский полевой склад с боеприпасами

Украинские бойцы-пограничники и десантники ликвидировали вражеский полевой склад в Донецкой области и грузовик оккупантов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ)

Детали: Госпогранслужба сообщает, что в Донецкой области пограничники и десантники ликвидировали полевой склад оккупантов.

"Кроме вражеского склада с боеприпасами, в воздух взлетели 5 захватчиков и грузовик!", – добавляет ГПСУ.

В доказательство опубликованы фотографии с места событий.