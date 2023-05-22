В Донецкой области уничтожили российский полевой склад с боеприпасами
Понедельник, 22 мая 2023, 18:18
Украинские бойцы-пограничники и десантники ликвидировали вражеский полевой склад в Донецкой области и грузовик оккупантов.
Источник: Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ)
Детали: Госпогранслужба сообщает, что в Донецкой области пограничники и десантники ликвидировали полевой склад оккупантов.
"Кроме вражеского склада с боеприпасами, в воздух взлетели 5 захватчиков и грузовик!", – добавляет ГПСУ.
В доказательство опубликованы фотографии с места событий.