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В Донецкой области уничтожили российский полевой склад с боеприпасами

Елена РощинаПонедельник, 22 мая 2023, 18:18
В Донецкой области уничтожили российский полевой склад с боеприпасами
Уничтожение вражеского склада в Донецкой области, фото ГПСУ

Украинские бойцы-пограничники и десантники ликвидировали вражеский полевой склад в Донецкой области и грузовик оккупантов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ)

Детали: Госпогранслужба сообщает, что в Донецкой области пограничники и десантники ликвидировали полевой склад оккупантов.

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"Кроме вражеского склада с боеприпасами, в воздух взлетели 5 захватчиков и грузовик!", – добавляет ГПСУ.

В доказательство опубликованы фотографии с места событий.

 
 

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Темы: Донецкая областьвойнаПограничная служба
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