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Зеленський: Очікуємо нові переговори – буде ще зброя

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 травня 2023, 18:33
Зеленський: Очікуємо нові переговори – буде ще зброя
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нових зустрічей та переговорів, що дозволить Україні отримати ще зброю.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів".

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Деталі: Він також повідомив, що керівництво держави робить все можливе, аби рішення саміту НАТО у Вільнюсі, який заплановано на 11 – 12 червня, "для нас було таким, яким спрацює".

Президент нагадав, що в декларації парламентської асамблеї НАТО зазначено "чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології".

"Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - підкреслив він.

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Зеленський повідомив про підготовку до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які найбільше підтримують Україну. "Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами", - пообіцяв президент.

Він пообіцяв, що буде продовжено "інтенсивну" зовнішню політику з різними "нестандартними формами" та з "максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту".

"Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - наголосив Зеленський.

Теми: ЗеленськийзброяУкраїнавійна
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