Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Ожидаем новые переговоры - будет еще оружие

Станислав ПогориловПонедельник, 22 мая 2023, 18:33
Зеленский: Ожидаем новые переговоры - будет еще оружие
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новым встречам и переговорам, что позволит Украине получить еще оружие.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы уже начали готовить этот и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени - визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов".

Детали: Он также сообщил, что руководство государства делает все возможное, чтобы решение саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 - 12 июня, "для нас было таким, каким сработает".

Президент напомнил, что в декларации парламентской ассамблеи НАТО указано "четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии".

"Это правильная основа и для наших международных организаций", - подчеркнул он.

Зеленский сообщил о подготовке к нескольким промежуточным мероприятиям по безопасности в странах-соседях - тех, которые больше всего поддерживают Украину. "Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами", - пообещал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он пообещал, что будет продолжена "интенсивная" внешняя политика с различными "нестандартными формами" и с "максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите".

"Каждый раз больше результатов для Украины - ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки - все это обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Зеленский
War Speeches. Россия проглотила "зерновую сделку" и жалуется, что Patriot сбивает "Кинжалы"
Южная Корея рассмотрит список нелетального оружия, о котором просил Зеленский – Юн
Зеленский: По каждому существенному пункту есть взаимопонимание с мировым большинством
Последние новости
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
Все новости...
Реклама: