Зеленский: Ожидаем новые переговоры - будет еще оружие

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новым встречам и переговорам, что позволит Украине получить еще оружие.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы уже начали готовить этот и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени - визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов".

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Детали: Он также сообщил, что руководство государства делает все возможное, чтобы решение саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 - 12 июня, "для нас было таким, каким сработает".

Президент напомнил, что в декларации парламентской ассамблеи НАТО указано "четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии".

"Это правильная основа и для наших международных организаций", - подчеркнул он.

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Зеленский сообщил о подготовке к нескольким промежуточным мероприятиям по безопасности в странах-соседях - тех, которые больше всего поддерживают Украину. "Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами", - пообещал президент.

Он пообещал, что будет продолжена "интенсивная" внешняя политика с различными "нестандартными формами" и с "максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите".

"Каждый раз больше результатов для Украины - ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки - все это обязательно", - подчеркнул Зеленский.