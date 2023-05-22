Боррель: У прагненні миру в Україні не можна прирівнювати жертву та агресора

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає хибним підхід деяких світових лідерів прирівнювати жертву та агресора у контексті повномасштабної війни Росії проти України.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Боррель сказав після засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Усі хочуть, щоб війна закінчилась. Єдиний, хто, як видається, хоче продовжувати війну – це Путін. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, саме тому ми підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо миру", – сказав Боррель.

Він зауважив, що був змушений пояснювати деяким світовим лідерам, чому неправильно прирівнювати Україну та Росію у контексті врегулювання російсько-української війни.

"Той, хто підтримує мир, не може прирівнювати жертву і агресора. Я був змушений обговорити цей меседж з усіма лідерами по всьому світу, які дуже зацікавлені у мирі, але продовжують прирівнювати жертву та агресора. Це призводить до миру, який не є чесним та справедливим та не гарантує права українського народу", – пояснив глава дипломатії ЄС.

В останні тижні низка країн запропонували посередництво у врегулюванні повномасштабної війни між Україною та Росією.

Зокрема йдеться про Китай, Бразилію та Південно-Африканську Республіку, чиї представники вже були або планують вирушити в Київ і Москву.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, на думку Борреля, Пекін уже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що посередництво між Україною та Росією в питаннях завершення повномасштабної війни є прийнятним лише тоді, якщо воно відповідає двом "основоположним принципам".