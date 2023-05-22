Боррель: В стремлении к миру в Украине нельзя приравнивать жертву и агрессора

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает ошибочным подход некоторых мировых лидеров приравнивать жертву и агрессора в контексте полномасштабной войны России против Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Боррель сказал после заседания министров иностранных дел ЕС в понедельник.

"Все хотят, чтобы война закончилась. Единственный, кто, как представляется, хочет продолжать войну – это Путин. Никто не хочет мира больше, чем Украина, именно поэтому мы поддерживаем инициативу президента Зеленского по миру", – сказал Боррель.

Он отметил, что был вынужден объяснять некоторым мировым лидерам, почему неправильно приравнивать Украину и Россию в контексте урегулирования российско-украинской войны.

"Тот, кто поддерживает мир, не может приравнивать жертву и агрессора. Я был вынужден обсудить этот месседж со всеми лидерами по всему миру, которые очень заинтересованы в мире, но продолжают приравнивать жертву и агрессора. Это приводит к миру, который не является честным и справедливым и не гарантирует права украинского народа", – пояснил глава дипломатии ЕС.

В последние недели ряд стран предложили посредничество в урегулировании полномасштабной войны между Украиной и Россией.

В частности речь идет о Китае, Бразилии и Южно-Африканской Республике, чьи представители уже были или планируют отправиться в Киев и Москву.

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В то же время, по мнению Борреля, Пекин уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".