Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

12 країн НАТО обговорили зміцнення східного флангу та обороноздатність України

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 21:24
12 країн НАТО обговорили зміцнення східного флангу та обороноздатність України
Фото: Getty Images

Міністри оборони і високопоставлені представники оборонних відомств 12 країн НАТО зустрілися в понеділок у Польщі, щоб обговорити зміцнення безпеки на східному фланзі Альянсу і обороноздатності України напередодні літнього саміту у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Посадовці зустрілись на військових об'єктах в Легьонові, поблизу Варшави, в рамках так званої Північної групи – платформи для розробки ініціатив з безпеки для членів НАТО і Європейського Союзу. Вперше Фінляндія взяла участь у зібранні як країна-член НАТО.

Ініційована Великою Британією у 2010 році Північна група включає Нідерланди, Німеччину, Данію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію, Польщу та три країни Балтії.

Після зустрічі міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що "дуже хороші" переговори були зосереджені на координації шляхів забезпечення безпеки 12 північноєвропейських країн.

Він підкреслив хорошу співпрацю з Великою Британією і Швецією, сусідом Польщі по Балтійському морю, зазначивши, що обидві країни мають схожі погляди на загрози, що виходять від Росії, яка веде війну проти України.

"Ми шукаємо спільні рішення для забезпечення безпеки", – сказав Блащак.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційні особи також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі і пропозиції Польщі до нього, сказав Блащак.

Очікують, що на цьому саміті будуть визначені перспективи членства України в Альянсі.

Нагадаємо, у травні Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі.

Теми: НАТОУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
НАТО
У НАТО обговорюють "гарантії безпеки" для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
Громадяни 5 країн підтримують запрошення України в НАТО до закінчення війни
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: