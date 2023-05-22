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12 країн НАТО обговорили зміцнення східного флангу та обороноздатність України

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 21:24
12 країн НАТО обговорили зміцнення східного флангу та обороноздатність України
Фото: Getty Images

Міністри оборони і високопоставлені представники оборонних відомств 12 країн НАТО зустрілися в понеділок у Польщі, щоб обговорити зміцнення безпеки на східному фланзі Альянсу і обороноздатності України напередодні літнього саміту у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Посадовці зустрілись на військових об'єктах в Легьонові, поблизу Варшави, в рамках так званої Північної групи – платформи для розробки ініціатив з безпеки для членів НАТО і Європейського Союзу. Вперше Фінляндія взяла участь у зібранні як країна-член НАТО.

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Ініційована Великою Британією у 2010 році Північна група включає Нідерланди, Німеччину, Данію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію, Польщу та три країни Балтії.

Після зустрічі міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що "дуже хороші" переговори були зосереджені на координації шляхів забезпечення безпеки 12 північноєвропейських країн.

Він підкреслив хорошу співпрацю з Великою Британією і Швецією, сусідом Польщі по Балтійському морю, зазначивши, що обидві країни мають схожі погляди на загрози, що виходять від Росії, яка веде війну проти України.

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"Ми шукаємо спільні рішення для забезпечення безпеки", – сказав Блащак.

Офіційні особи також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі і пропозиції Польщі до нього, сказав Блащак.

Очікують, що на цьому саміті будуть визначені перспективи членства України в Альянсі.

Нагадаємо, у травні Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі.

Теми: НАТОУкраїнавійна
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