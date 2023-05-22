12 стран НАТО обсудили укрепление восточного фланга и обороноспособность Украины

Министры обороны и высокопоставленные представители оборонных ведомств 12 стран НАТО встретились в понедельник в Польше, чтобы обсудить укрепление безопасности на восточном фланге Альянса и обороноспособности Украины накануне летнего саммита в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Чиновники встретились на военных объектах в Легенове, близ Варшавы, в рамках так называемой Северной группы – платформы для разработки инициатив по безопасности для членов НАТО и Европейского Союза. Впервые Финляндия приняла участие в собрании как страна-член НАТО.

Инициированная Великобританией в 2010 году Северная группа включает Нидерланды, Германию, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию, Польшу и три страны Балтии.

После встречи министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что "очень хорошие" переговоры были сосредоточены на координации путей обеспечения безопасности 12 североевропейских стран.

Он подчеркнул хорошее сотрудничество с Великобританией и Швецией, соседом Польши по Балтийскому морю, отметив, что обе страны имеют схожие взгляды на угрозы, исходящие от России, которая ведет войну против Украины.

"Мы ищем совместные решения для обеспечения безопасности", – сказал Блащак.

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Официальные лица также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, и предложения Польши к нему, сказал Блащак.

Ожидается, что на этом саммите будут определены перспективы членства Украины в Альянсе.

Напомним, в мае Сенат Польши одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.