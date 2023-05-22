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Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 21:35
Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп
Фото: Getty Images

Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", на брифінгу в понеділок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Президент (США Джо Байден – ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16", – зазначив представник Держдепу.

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"Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це (надання F-16 – ред.) є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – додав він.

Міллер підкреслив, що США, як і інші держави, не схвалюють застосування західної зброї для ураження території Росії.

"Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців. І саме Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури", – зазначив він.

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"Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме Росія є агресором у цій війні", – додав речник Держдепу США.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: СШАУкраїназброявійна
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