Предоставление Украине F-16 является приоритетом для США - Госдеп

Соединенные Штаты считают приоритетным обеспечение Украины истребителями F-16 и будут работать для осуществления этой цели в ближайшие месяцы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в понедельник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Президент (США Джо Байден – ред.) очень четко дал понять, что мы начнем обучение украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16", – отметил представитель Госдепа.

"Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это (предоставление F-16 – ред.) является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", – добавил он.

Миллер подчеркнул, что США, как и другие государства, не одобряют применение западного оружия для поражения территории России.

"Но я считаю важным напомнить всем, что, конечно, именно Россия начала эту войну. Именно Россия продолжает совершать нападения на гражданских украинцев. И именно Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры", – отметил он.

"Поэтому именно Украина должна решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но именно Россия является агрессором в этой войне", – добавил представитель Госдепа США.

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На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, США і Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.